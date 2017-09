Adam Maher is nog niet klaar bij PSV

PSV is klaar met de voetballer Adam Maher, was twee maanden geleden een kop in deze krant. Bij de open dag van de Eindhovenaren in juli had hij niet eens meer een rugnummer. Op eigen verzoek bleef Maher bij die happening maar weg, ook om niet het gevoel te krijgen van de man die op het verkeerde feest is beland.

Maher moet zich toen nog meer gevoeld hebben als een Tour de France-klepper, die al voor het grote werk in de bergen zijn bestaansrecht afspeldt. Hij pakte weliswaar twee titels met PSV, maar de torenhoge verwachtingen kon hij zelf niet waarmaken. Te vaak was het een zuinig zesje, of zelfs minder. De stijlvolle creatieveling was in het Alkmaarse AFAS Stadion achtergebleven. Nee, Adam Maher was deze zomer klaar voor een transfer, maar het was geen grote verrassing dat niemand toehapte.

Transfervuur

Hier en daar pruttelde wat transfervuur, maar contacten bleken geen contracten. Van lieverlee kwam er toch nog een PSV-rugnummer en donderdagavond in Putten stond hij met cijfer 25 nog op het scorebord ook. Twee goals, een assist en een beslissende pass was zijn bijdrage bij een reguliere 0-4 zege. PSV was goed met Maher, die van het langdurige wapengekletter van de amateurs op pure klasse toch een kansloze zaak maakte.

In een decor waar een zomerhit van Mannenkoor Karrespoor uit 1991 en Thialf-muziek de hoogtepunten waren, kwam de voetballer Adam Maher weer even tot leven. Vijf minuten had hij nodig om zich net boven de Veluwe te onderscheiden. Boem, raak vanaf een meter of twintig. Bij de 0-2 van Derrick Luckassen was zijn stroomversnelling bepalend, goal drie was wederom van eigen voet en bij nummer vier van Sam Lammers was er een nette voorassist.

Volledig scherm Luckassen maakte zijn eerste doelpunt in dienst van PSV op aangeven van Maher. © Pro Shots

Liefst 509 dagen had Phillip Cocu geen speeltijd ingeruimd voor dé zomeraankoop van 2013. Hij harkte met Jong PSV op de Groesbeekse Heikant, maakte een U-bocht met Turkije als tussenstation en stond donderdagavond als een gelouterd mens aan de aftrap op Puttens plastic. ,,Op de trainingen laat hij het zien”, zei Cocu over de vijfvoudig international.

Zelf maakte hij geen lange neus, integendeel. ,,Ik ben me altijd blijven inzetten voor het team en blijf dat de komende periode ook doen. Natuurlijk ben ik van binnen hartstikke blij en sta ik hier ook met het gevoel dat ik iets heb laten zien. Maar in voetbal blijft het het belangrijkste om samen te winnen." Hij hoopte stiekem op een kansje, ook al was het 'maar' Putten-uit. ,,Ik had er een klein beetje rekening mee gehouden, maar je weet het van tevoren nooit zeker. Nadat ik wist dat ik zou spelen, had ik mezelf direct voorgenomen om alles te geven. Na vijf minuten scoorde ik en dat gaf me het goede gevoel voor de rest van de wedstrijd."

