Ajax? Dat woord is nog even taboe in Eindhoven: 'Zo min mogelijk over praten'

En dat is tien en achttien. Die zin wil PSV-coach Phillip Cocu zondagmiddag om twintig minuten over vier horen in het Philips Stadion. Tegelijkertijd mag vanaf dan ook een week lang het woord Ajax om de haverklap vallen. De tiende eredivisiezege op rij van dit seizoen (en dan ook de achttiende thuiszege op rij) moet PSV comfort verschaffen in aanloop naar wat volgend weekeinde komen gaat. De topper tegen de Amsterdammers kan bij een nieuwe driepunter al voor half december een reuzenstap naar de 24ste landstitel betekenen.

Kruimeldief

Naast een status quo kan het ook een domper op een droomstart in de eredivisie worden. PSV moet dus de kruimeldief of stofzuiger aan zien te houden om alle punten van de 'kleintjes' en subtop in de eredivisie te blijven opslurpen. Bij voorkeur blaast PSV morgen Sparta als een wervelwind weg, maar als het na winst een wedstrijd van inpakken, wegwezen en nooit meer over praten wordt, is het voor Cocu ook goed. Alleen een zege in aanloop naar Ajax-uit betekent dat de even riante als onverwachte voorsprong van minstens acht punten intact blijft. En, voor wat het waard is, de wintertitel kan PSV dan nauwelijks meer ontgaan.

Volledig scherm Trainer Phillip Cocu antwoord beschaafd en bescheiden op vragen, zonder de bedrijfsgeheimen van PSV prijs te geven. © ANP Pro Shots

Vulkaanuitbarsting

Elke week kiest Cocu als een minister van Financiën op Prinsjesdag weloverwogen zijn woorden in de perszaal op De Herdgang. Spannender en leuker maakt hij het in tijden van depressies voor de kijker en lezer niet en ook niet bij de euforie van nu, in de wetenschap dat elk prikkelend woordje via sociale media een soort vulkaanuitbarsting kan opleveren. Cocu zit daar niet op te wachten. Bescheiden en beschaafd antwoordt hij op alle vragen, zonder de bedrijfsgeheimen van PSV prijs te geven. Sparta-thuis vraagt in zijn ogen volledige focus en dus wil de trainer helemaal niet over de wedstrijd tegen Ajax spreken. ,,Dat bereik je door het er gewoon zo min mogelijk over te hebben", liet hij optekenen.

Terugval

PSV mag van hem geen millimeter laten liggen en de ervaring leert dat juist de wedstrijden voor toppers of Champions League-duels in Eindhoven relatief vaak puntenverlies opleveren. Vrees voor of een daadwerkelijke terugval is er bij PSV nog in te veel wedstrijden. ,,Soms is dat verklaarbaar en zit het bijvoorbeeld in het gedrag van het hele team", zegt Cocu erover. ,,Dan gaat het bijvoorbeeld over de tactische discipline, maar soms gaat het ook om individuele keuzes. Daarover kun je met het team of een linie gaan zitten. Af en toe is een terugval ook ongrijpbaar en dat is voor coaches lastig. Je kunt in het voetbal niet overal de vinger op leggen, maar deze spelersgroep staat wel open voor de zaken die we aanreiken. Daarbij is het niet altijd een knip met de vingers en alles loopt. Over een langere periode gemeten gaat dit team wel aan de slag met dingen."

Geluk