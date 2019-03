Ajax en PSV werken en leven in verschillende werelden

Het is dé clash van het jaar in de eredivisie. In de Johan Cruijff Arena kan de competitie zondag beslist worden. De rivaliteit tussen Ajax en PSV zorgt ervoor dat de eredivisie dit jaar spannend blijft.

Ten Hag versus Van Bommel

Erik ten Hag werkt bij Ajax zonder twijfel in een ‘lastigere’ omgeving dan Mark van Bommel. PSV is een club waar doorgaans alleen bij zware crises verdeeldheid aan het licht komt. Als de koffiemachine op De Herdgang op verzoek van de trainer nog maar een keer per week of zelfs de hele week niet pruttelt voor de supporters, klinkt hoogstens wat gemor en gebrom in regionale media.

De eendracht in ‘familiebedrijf’ PSV wordt zelden verstoord, waar bij Ajax de bermbrandjes net iets vaker zichtbare schade achterlaten en sneller oplaaien. Al sinds midden 2014 zit PSV op een gemiddelde van meer dan 80 punten per seizoen en bleef een periode van ineenstorting uit. Telkens blijven de periodes van puntenverlies kort. De clubcoryfeeën van Ajax laten zich bij tegenslag vaak eerder en feller gelden dan in Eindhoven, waar de Van de Kerkhof-broers met hun wekelijkse praatje op Omroep Brabant soms de zwaarste jongens in de media zijn.

Hogere pieken, diepere dalen

Dat het bij PSV na de winterstop wat minder gaat, kan niemand ontgaan zijn. Vooral de mispeer in Emmen blijft onbegrijpelijk, zeker gezien de 0-2 voorsprong die daar in de tweede helft nog op het bord stond. Misschien was het wel de grootste sof van het seizoen, waarin PSV vooral opviel omdat de ploeg in Nederland nergens lange fases is weggespeeld. In Europa gebeurde dat tegen Tottenham Hotspur wel, maar kon PSV toch de schade beperken. In Nederland kwam PSV bij elke achterstand terug, maar lukte het alleen bij Feyenoord niet om de gelijkmaker in te tikken.

Bij Ajax zijn de bovengrenzen hoger dan bij PSV, zeker in Europees verband. PSV heeft naar vermogen gepresteerd in de Champions League en Ajax steeg een enkele keer boven zichzelf uit. Daar stonden curieuze en onvoorstelbare fases van verval in de eredivisie tegenover, waarbij met name het 4-4 gelijkspel tegen sc Heerenveen en de 6-2 nederlaag bij Feyenoord eruit springen.

Rijkdom versus creativiteit

PSV beschikt niet over dezelfde middelen als Ajax en voetballers die voor pakweg 10 miljoen euro gehaald worden moeten er meteen staan. ,,Spelers uit de Premier League halen, dat is uitzonderlijk”, zei Van Bommel voor het seizoen over de concurrent. Twaalf van de twaalf analisten die voor Voetbal International de voorspelling mochten invulden, noemden Ajax als kampioen. Of dat terecht was? PSV behield met Luuk de Jong, Jeroen Zoet, Hirving Lozano, Steven Bergwijn en Daniel Schwaab een kerngroep met bewezen kampioens­potentie.

Volledig scherm Hirving Lozano viert zijn late doelpunt tegen VVV. © BSR Agency

Toch moest Van Bommel een aantal nieuwelingen inpassen en klopte hij aan bij de jeugdopleiding van PSV, waar de handen in Eindhoven voor op elkaar gaan. Dat PSV gewoon mee zou gaan doen om de titel was redelijkerwijze te voorzien, maar de manier waarop is wel verrassend. De druk staat vol op Ajax, waar de supporters onderhand rammelen van de honger. In Amsterdam is de knip getrokken en is buitengewoon knap gepresteerd in Europa, maar weer een kampioensschaal missen zal keihard aankomen. Een eigen vermogen van tientallen miljoenen of fors meer dan honderd miljoen euro maakt niet direct het verschil.

Opleiden én opleiden

De Ajax-opleiding is decennia overheersend geweest in ons land. Het aantal doorgebroken spelers en de hoeveelheid prijzen die de Amsterdamse jeugdopleiding in ontvangst nam, was fors. Forser dan in Eindhoven, waar een belangrijke inhaalslag is gemaakt. PSV doet voor een deel wat Ajax jarenlang heeft gedaan en Ajax doet nu weer deels wat PSV jaren heeft gedaan. Volledige focus op opleiden en een zelfregulerend systeem werkt bijna nergens. Elke topclub heeft soms inkomende transfers nodig om op niveau te blijven.

De Eindhovenaren haalden eerder dit decennium bijvoorbeeld Héctor Moreno en Andrés Guardado uit topcompetities, om maar twee voorbeelden te noemen. Voor een Nederlandse club namen om van te dromen, net zoals Dusan Tadic en Daley Blind dat nu voor Ajax zijn. PSV is bezig met een inhaalslag als het gaat om de eigen opleiding en dat is te danken aan het sinds 2013 sterk veranderde beleid en ook het lef van Van Bommel. De club bepaalde jaren geleden al de nieuwe koers, waarbij de helft van de selectiespelers uit zelf opgeleide voetballers moet bestaan. Het begint nu echt ergens op te lijken. Symbolisch in dat opzicht: Van Bommel hevelde Mohamed Ihattaren definitief over naar de A-selectie.