Ajax - PSV: van zwemwedstrijd naar galavoorstelling tot aan dé beet

Neemt PSV zondag een voorschot op de titel of gaat Ajax de achterstand op de Eindhovenaren verkleinen tot zeven punten? De confrontatie tussen de koploper en de nummer twee van de eredivisie zal bol van de spanning staan. In het verleden zijn er vele mooie duels tussen Ajax en PSV in Amsterdam gespeeld. Een overzicht.

Het ongenaakbare PSV van eind jaren tachtig wilde helemaal niet voetballen tegen Ajax op 9 oktober 1988. Tot vlak voor de wedstrijd (2-0 nederlaag voor PSV) in het Olympisch Stadion bleven de Eindhovenaren tevergeefs aandringen op afgelasting, maar scheidsrechter John Blankenstein wuifde de protesten weg. Dat een kwart van het speelveld blank stond en volstrekt onbespeelbaar was, telde voor hem blijkbaar niet mee.

Lange, glaszuivere passes over 30, 40 meter, spectaculaire intercepties, solo's langs meerdere opponenten en situaties waarin PSV'ers Willy van der Kuijlen, Harry Lubse en Gerrie Deijkers keer op keer oog-in-oog met Ajax-doelman Heinz Stuy kwamen te staan. PSV waande zich in een speeltuin op 27 april 1975 in het Olympisch Stadion, waar de ploeg voor het eerst sinds de invoering van het betaalde voetbal in 1955 Ajax van de mat veegt (2-4). Vooral de 0-3 van Willy van der Kuijlen spreekt ruim veertig jaar later nog tot de verbeelding in Eindhoven: Deijkers wipte de bal over de Ajax-verdediging heen, waarna 'Mister PSV' de bal snoeihard in de hoek schoot.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooy wordt gefeliciteerd door Arnold Bruggink. © ANP

Op zijn knieën, bij de cornervlag, vierde Ruud van Nistelrooy zijn tweede treffer tegen Ajax. Alsof hij aan het bidden was. Dat deed de spits omdat alle kritiek, het gezeur over zijn nieuwe bijnaam 'Lothar' en omdat die doelpuntloze periode van 37 dagen aan hem was gaan knagen. Het doelpunt was van grote schoonheid: Van Nistelrooy draaide weg bij Frank Verlaat, paradeerde handig langs Aron Winter en John Nieuwenburg om de bal vervolgens simpel voorbij Fred Grim te schuiven. Van Nistelrooy maakte er op 15 december 1999 uiteindelijk drie in de Arena, PSV won met 1-3.

Volledig scherm Mark van Bommel komt hoog in tijdens een duel met Ajacied Wesley Sneijder. Ajax had in eigen huis geen schijn van kans tegen het sterke PSV en verloor genadeloos met 4-0. © ANP

Eventjes legde koning Mark van Bommel in de Amsterdam Arena de hand op het hoofd van kroonprins Wesley Sneijder. Dat ene gebaar, na ruim een uur spelen, vertelde het verhaal van de Eindhovense overmacht in Amsterdam. Het stond 0-4 en de aanstaande landskampioen vond het mooi geweest, PSV-middenvelder Van Bommel was met een hattrick dé meest besproken man van de wedstrijd. 'Mark van Bommel spreekt met zijn voeten', kopte het Eindhovens Dagblad dan ook een dag later. Huidig PSV-trainer Philip Cocu maakte destijds de 0-1 in Amsterdam. Die 0-4 van 20 maart 2005 is nog altijd de grootste PSV-zege in Amsterdam sinds de invoering van het betaalde voetbal in 1955.