Ajax - PSV voorspellen? ‘Goede combinatie van ratio en psychologie blijft de beste methode’

,,Alle variabelen bij elkaar stop je in een soort digitale mixer en op basis daarvan kun je de titelkansen van een team in de eredivisie redelijk betrouwbaar berekenen”, zegt data-analist Tijs Rokers, in het verleden onder meer werkzaam voor AZ, FC Twente en Heracles. ,,Maar ik steek mijn hand er uiteraard nooit voor in het vuur.”

Momenteel is de 42-jarige cijferfreak weer actief in het bedrijfsleven (ABN Amro) nadat hij jaren op basis van statistieken wedstrijden analyseerde voor clubs en media. ,,Data-analyse blijft in het voetbal iets waar nog wel eens met argusogen naar gekeken wordt, maar de boel is al wel een aantal jaren heel voorzichtig aan het schuiven”, zegt hij. ,,Natuurlijk kun je het maken van opstellingen of het nemen van beslissingen over een wissel niet allemaal op cijfers doen. Bij sport hoort ook psychologie. Een goede combinatie van allebei is volgens mij de beste voorspeller.”