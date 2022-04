Als PSV de titel misloopt, is dat niet omdat de ploeg geen karakter toont tegen ‘de kleintjes’

Met de zege in Friesland heeft PSV nu 64 punten gepakt in 23 wedstrijden tegen de nummers zes tot en met achttien. Een simpele rekensom is dat er maar vijf verliespunten waren in die potten. De duels die PSV niet won, waren de uitwedstrijden bij Willem II en sc Heerenveen. Beide ontmoetingen was PSV de betere ploeg en had er op basis van de kansen gewonnen moeten worden. Bij Go Ahead Eagles en NEC kwam PSV goed weg, maar ook die wedstrijden werden (onder meer op basis van de zogeheten expected goals) niet onverdiend in Eindhovens voordeel beslist.