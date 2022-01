André Ramalho enkele maanden uitgeschakeld, PSV oriënteert zich op de transfermarkt

PSV kan op weg naar het keerpunt in de eredivisie goede zaken doen

Dikke en terechte nederlagen tegen Ajax en Feyenoord en onnodige struikelpartijen tegen Willem II en sc Heerenveen. Maar ook twaalf overwinningen, waarvan er vijf erg moeizaam tot stand kwamen en zeven zonder grote problemen. Dat is het huidige seizoen van PSV in de eredivisie tot nu toe in een notendop. Zondagmiddag is de ploeg van Roger Schmidt na de wedstrijd tegen RKC bij het keerpunt beland en zit dus de helft van de competitie erop.

