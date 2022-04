André Ramalho hamert op balans en en vertrouwen bij PSV: ‘Wie er ook staat, we moeten klaar zijn’

Vlot trekken

,,Hij heeft dit seizoen laten zien hoe belangrijk hij was en daarbij heel stabiel en constant gepresteerd. Olivier brengt veel kwaliteit in het team en zijn blessure is een groot verlies. Ik wens hem een goed herstel en hoop dat hij snel terug is. We hebben vaker andere spelers in moeten brengen en zijn daar ook in geslaagd, ook toen ik zelf geblesseerd was. In voetbal moet je altijd vooruit kijken. Het is zwaar, maar nu denken we toch weer aan de volgende wedstrijd. Wie er ook staat, we moeten klaar zijn en diegene gaat een goede job doen.”