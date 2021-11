André Ramalho wil de mix bij PSV verzilveren: ‘Roger Schmidt een grote trainer? Ja, zeker weten’

PSV wil in Sittard offensief beter voor de dag komen en heeft met Romero een extra keuze

Met het houden van de nul verwezenlijkte PSV donderdag in Monaco een belangrijk doel. Na tien officiële wedstrijden waarin een of meer tegengoals vielen, hoefde keeper Joël Drommel eindelijk eens niets uit zijn goal te halen. Zondagmiddag wil PSV in Sittard ook aanvallend een stuk beter voor de dag komen, want aan kwaliteit in de voorste linie ontbrak het eerder deze week nogal.

7 november