André Ramalho zat zich bij PSV te verbijten op de bank: ‘Dat is nog veel moeilijker dan op het veld staan’

Voor rust had hij de pest erin omdat PSV snel tegen een 3-0 achterstand aankeek. ,,Dat was natuurlijk niet best en het is moeilijk om dan toe te kijken. Het is nog moeilijker dan op het veld staan, omdat je er dan zelf nog iets aan kunt doen.”

Waarom PSV vastgeklonken zit aan Joël Drommel, die in een normale situatie vanaf de winterstop op de bank had gezeten

De Braziliaan stond twaalf weken buitenspel, na een enkelblessure. ,,Van tevoren had ik deze wedstrijd tegen FC Twente aangekruist als de wedstrijd waarin ik terug zou komen. Dat is gelukt en daarvoor heb ik hard gewerkt. Ik wist dat het heel moeilijk zou worden om het nog helemaal om te keren, iets wat maar ten dele is gelukt. Daarvoor heb je persoonlijkheden in je elftal nodig, om na een 3-0 nog terug te komen. Ik was blij om nog een bijdrage te kunnen leveren en heb geprobeerd om de boel te pushen, maar jammer genoeg is het niet meer dan een gelijkspel geworden.”