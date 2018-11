Angeliño collector's item rijker: PSV’er legt beslag op shirt Messi

De Jong: We hebben een sterke pot neergezet

28 november PSV liet vanavond tegen FC Barcelona vele kansen liggen (1-2). Tot teleurstelling van PSV-aanvaller Luuk de Jong. ,,We hebben wel tien tot vijftien kansen gehad. Zonde dat we onszelf in de eerste helft niet belonen. Zij maken het wel af, maar ik denk dat we een sterke pot hebben neergezet”, aldus De Jong bij Veronica.