Angeliño, Dumfries en PSV zitten nog in de wachtkamer

Heerenveen zit hoog in de boom voor Dumfries, die graag naar PSV wil

22 mei Het is PSV vooralsnog niet gelukt om Denzel Dumfries (22) in te lijven. De rechtsback van sc Heerenveen staat in de belangstelling van de Eindhovenaren, die een eerste bod van 4 miljoen euro deden. De leiding van de Friese club vindt dat niet genoeg en houdt Dumfries voorlopig aan zijn tot 2021 lopende contract in Heerenveen.