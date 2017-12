Arena-kampioen PSV is Ajax duidelijk de baas bij de recente statistieken

PSV reed de afgelopen 21 jaar meestentijds met een gelukzalig gevoel weg uit de Amsterdam Arena. Sinds de Amsterdam Arena in 1996 is geopend, heeft PSV opvallend goede statistieken in de duels met Ajax. Daarvoor was Ajax veel vaker de bovenliggende partij in eigen huis.

Sinds de Amsterdammers in het stadion (in de toekomst de Johan Cruijff Arena) speelt, wonnen de Eindhovenaren er liefst 11 competitieduels. Van de andere 10 duels speelden Ajax en PSV er vier gelijk en won Ajax er zes. Daarmee heeft Ajax over de afgelopen 21 jaar dus een winstpercentage tegen PSV dat lager ligt dan dertig procent.

Ongeslagen

Vooral in de eerste jaren van het bestaan van de Arena wist Ajax bijna niet te winnen van PSV. In de eerste twaalf edities van Ajax-PSV sinds de opening van de Arena lukte dat maar een keer. Begin 2008 lukte het PSV ook om te winnen en daarna bleef Ajax tot augustus 2014 ongeslagen tegen de Eindhovenaren. De afgelopen drie duels is PSV weer ongeslagen in de Arena.

Opvallend is dat PSV in de afgelopen 21 jaar in het Philips Stadion net zo goed presteerde tegen Ajax als in de Arena. De 21 ontmoetingen in eigen huis leverden 37 punten op (10x winst, 7x gelijk en 4x verlies), net zoals de 21 duels in Amsterdam.