Armando Obispo gaat dit seizoen voor zijn échte doorbraak bij PSV: ‘Het accent ligt nu iets meer op balbezit en dat ligt me’

Om de afgelopen PSV-seizoenen voor Armando Opispo twee verloren jaren te noemen, is wel heel overdreven. Zeker vorig seizoen was hij met 28 wedstrijden voor PSV geen onbelangrijke factor. Toch braken voor de talentvolle Boxtelse verdediger nog geen échte hoogtijdagen aan. De 23-jarige PSV’er had daarvoor te veel last van blessures, met vorig seizoen in de eindfase zelfs een scheurtje in het scheenbeen. Dat probleem hield hem al weken voor het einde van de eredivisie buiten competitie.