Armindo Bruma is bijna van Fenerbahce, na een PSV-boek waarin het wachten bleef op de échte lente

TRANSFER Dit is waarom PSV met Mathias Kjølø opnieuw een speler naar FC Twente laat vertrekken

PSV verkoopt de Noorse middenvelder Mathias Kjølø per direct aan FC Twente. Hij wordt de komende seizoenen contractspeler van de Tukkers en sluit daar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij de A-selectie. Kjølø wordt deze maand 21 en is er de afgelopen jaren net niet in geslaagd de definitieve stap naar de A-kern van PSV te maken.

8 juni