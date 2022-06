Armindo Bruma is op weg van PSV naar Fenerbahce

Fenerbahce wil hem kopen en wil nog meerdere miljoenen voor hem betalen, zo zegt zijn manager. De club zelf houdt het er inmiddels op dat het om een huurdeal gaat. Het zou volgens de agent kunnen gaan om pakweg vier miljoen euro, maar PSV heeft dat nog niet bevestigd. Als alles goed verloopt, kan hij nog deze week medisch gekeurd worden. Bruma is in ieder geval met het vliegtuig op weg naar Istanboel en daar inmiddels aangekomen.

De aanvaller kwam in 2019 naar PSV, maar was nooit enorm succesvol in zijn jaren. Dit seizoen had hij zijn beste jaar en was hij als invaller regelmatig van waarde.