Basisdebuut Donyell Malen in Champions League smaakt naar meer: ‘Dit is iets groots’

Malen had er misschien nog wel het meest van genoten dat hij ‘gewoon’ tussen de basisspelers stond in een serieuze, zware wedstrijd. Hij moest het dit seizoen vooral laten zien in invalbeurten. Tegen Tottenham Hotspur kreeg hij de kans vanaf de aftrap, omdat concurrent Steven Bergwijn met een enkelblessure kampt. Voor trainer Mark van Bommel was Malen de eindkeuze, schuiven met Gastón Pereiro om zo een plekje op het middenveld voor Érick Gutiérrez vrij te maken, was een andere mogelijkheid geweest. ,,Ik ben blij met mijn basisdebuut in de Champions League, heel mooi om mee te maken. Dit is iets groots”, zei Malen zelf ietwat ingetogen.

De behendige vleugelspeler was ondanks de late en gelukkige gelijkmaker van PSV tegen Spurs slechts ‘een beetje blij’. ,,Als je terugkijkt, wil je altijd meer. Zij hebben kansjes gehad, maar wij kregen die ook. Ik vind sowieso dat we meer punten hadden moeten hebben in deze poule.”