Baumgartl terug bij PSV, Sadílek weer op het trainingsveld

ANALYSE PSV schiet op korte termijn niets op met het wegsturen van de directie

27 januari Het is ongekend onrustig bij PSV. Een zondag met on-Eindhovense taferelen zal deze week nog een tijd nadreunen in het Philips Stadion. Door de verslechterde resultaten en het eerdere ontslag van clubicoon en trainer Mark van Bommel is de druk op de directie van PSV nóg groter geworden. Supporters riepen in en na het thuisduel met FC Twente opnieuw om het vertrek van technisch manager John de Jong en ook algemeen directeur Toon Gerbrands moest er weer aan geloven.