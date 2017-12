Begeleider houdt vol: Romero sluit 4 januari aan bij PSV

Maximiliano Romero sluit op 4 januari 2018 aan bij PSV, als de club de trainingen voor het nieuwe jaar opstart. Hij reist een dag later meteen mee naar het trainingskamp van PSV in de Verenigde Staten. Dat stelt althans zijn begeleider Rolando Zarate (39), een van de zakelijke sleutelfiguren uit zijn kamp. Of dit scenario ook daadwerkelijk uitkomt, wordt de komende dagen waarschijnlijk duidelijk.

Krachtenspel

Zarate beloofde afgelopen week al meerdere malen dat het allemaal in orde zou komen met Romero en PSV. Romero is al persoonlijk rond met de Eindhovenaren en kan een langjarig contract ondertekenen, maar zijn huidige club Vélez Sarsfield heeft de verkoopcontracten nog niet ondertekend. Of en wanneer dit nu precies gaat gebeuren, blijft onduidelijk. Achter de schermen lijkt zich een uiterst curieus krachtenspel af te spelen, maar technisch directeur Marcel Brands van PSV blijft vooralsnog ijskoud en laat zich (nog) niet verleiden tot een inhoudelijke reactie. Waarschijnlijk doet hij dat ook niet totdat de laatste druppel inkt onder een contract droog is of wanneer de zaak alsnog definitief zou klappen. Voor PSV zijn alle beweringen van Zarate waardeloos zolang een procuratiehouder van Vélez én Romero zelf niet allebei getekend hebben.

Delegatie

In Argentinië kwam eerder deze week naar buiten dat een delegatie van Vélez het vliegtuig naar Nederland pakt om alles in orde te maken. Bij PSV is er nog altijd vertrouwen dat er een deal gaat komen. De leiding van de club sprak dat maandagavond ook nog uit tijdens een bijeenkomst met betrokken fans, die lid zijn van Supportersvereniging PSV. In dit soort zaken kan de situatie overigens per uur veranderen, leert de ervaring.

