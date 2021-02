Bekerdroom van PSV is naar de bliksem na verlenging van treurige reeks

Donyell Malen is blij met zijn goals en met Mo Ihattaren: ‘Dit was zijn eerste assist op mij’

6 februari Donyell Malen was blij dat PSV na de zeperd in De Kuip zaterdag in eigen huis kon reageren met een 3-0 zege op FC Twente. Stond zijn ploeg een beetje op scherp? ,,Een klein beetje wel”, gaf hij toe na de driepunter tegen de Tukkers. ,,We hoefden vorige week zeker niet te verliezen en wilden een goede reactie geven.”