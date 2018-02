Bekritiseerde Brenet is hard op weg de Manolev van nu te worden

Vijf miljoen euro had Sevilla vorige maand over voor PSV-linksback Joshua Brenet, de man die in de laatste 61 eredivisieduels maar één keer verloor. De reacties van velen waren bijna uit te tekenen. Een aantal voetbalvolgers vroeg zich af of de kalender in Spanje plots een kleine drie maanden naar voren was geschoven. De nummer zes van ‘La Liga’ deed wel degelijk een bod, hoewel PSV er niet direct op inging, en het was dus echt geen 1 aprilgrap. PSV had geen vervanger en dus kon Brenet niet weg.

De in 2011 van de amateurs van Zeeburgia overgekomen verdediger staat er ook bij een deel van de PSV-achterban niet best op. Hij krijgt met name via kritiek op internet nogal wat te verduren. Leest Brenet (23) het niet zelf, dan krijgt zijn omgeving het wel mee en komt het alsnog bij hem terecht. Hoewel een Spaanse subtopper miljoenen voor hem over heeft, vinden online sommige fans hem niet goed genoeg voor pakweg Deurne 4.

Vorige maand is Brenet door de statistici van Opta opgenomen in het eredivisie-elftal van de maand. De cijfers zeggen zeker niet alles en vertellen een deel van de waarheid, maar toch. Brenet is bij PSV op weg de Stanislav Manolev van nu te worden. Een man die hevig werd bekritiseerd en soms ook tekort kwam, maar ook gewoon kwaliteiten had en zich ondertussen kranig hield. Juist daarom behield hij bij velen de gunfactor en voor Brenet geldt iets soortgelijks.

Brenet is in balbezit vaak te wisselvallig en kan als linksback defensieve slippertjes repareren met zijn snelheid. Er gaat ook het nodige mis, maar dat betekent niet dat Brenet geen waarde heeft voor PSV, integendeel. De balans van zaterdag in het duel met PEC Zwolle? Een uitstekend uitgespeelde goal, een assist en de pass die de rode kaart van keeper Mickey van der Hart inleidde.

Gaap

Na een heel matige eerste helft volgde voor PSV een zeer acceptabele uitslag (4-0). Gaap, geeuw, zucht, steun en puf was genoeg om de eerste 47 minuten te omschrijven, maar kort voor en na rust was er genoeg te beleven in het Philips Stadion. Brenet zorgde met de vierde treffer voor een fraai sluitstuk en mocht na een aantal moeilijke weken ook een persoonlijke triomf vieren.