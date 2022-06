Benfica verkent een mogelijke transfer van Mario Götze vanuit PSV naar Portugal

PSV heeft van Benfica nog niks concreets vernomen over interesse, al is een bod op Götze niet het grootste struikelblok voor een eventuele transfer. De Eindhovenaren hebben in het contract met ‘Super Mario’ een bepaling opgenomen dat hij voor ongeveer vier miljoen euro mag verkassen. Voor Benfica is dat bedrag eenvoudig op te hoesten, maar de Portugezen moeten uiteraard ook in staat zijn om het niet onaanzienlijke salaris van Götze zien te financieren. Onder anderen transferspecialist Fabrizio Romano berichtte vandaag over een mogelijke overgang van Götze naar Benfica. In tegenstelling tot Portugese media hield hij een slag om de arm en dat is terecht: PSV weet namelijk nog nergens van en wacht af wat er gaat gebeuren. Wel zijn de Eindhovenaren al volle bak bezig om de toekomst te verkennen en eerder werd al duidelijk dat bijvoorbeeld Quinten Timber in beeld is in Eindhoven.