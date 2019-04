Bergwijn: ‘Ik dacht wel even: het zal toch niet?’

,,We hebben heel veel kansen gecreëerd, het is gewoon klote dat ze er niet in gaan", vertelt Bergwijn, die zelf verantwoordelijk was voor de 1-1 uit een strafschop. ,,We begonnen niet goed, zij hadden veel de bal. Maar dan moet je gewoon rustig blijven, vertrouwen op elkaar. We weten dat we de kwaliteiten hebben om de goals te maken en gelukkig vallen ze wel.”

PSV kwam met iets meer dan een kwartier te spelen pas op 2-1. ,,We moesten ons geduld bewaren. Dat was in deze wedstrijd wel moeilijk, eerlijk gezegd. Dan denk je: het zal toch niet?” Of dat zenuwachtigheid is dat er punten verspeeld kunnen worden in de titelrace? ,,Dat houd je zeker in je achterhoofd. Maar dan moet je het gewoon over de streep trekken.” Bergwijn was zijn doelman in ieder geval erg dankbaar voor zijn redding op de kopbal van Schwaab. ,,Zoetje hield hem er goed uit.”