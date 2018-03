Bergwijn lanceert zichzelf: 'Veel baat bij werk Nilis, Zenden en Van Nistelrooij'

In zijn laatste vier duels maakte hij vier goals voor PSV, tegen vijf in de vorige 67 (!) duels. ,,Ik voel zeker vertrouwen door de vorige goals, maar werk er samen met de coaches ook hard aan om mezelf te blijven verbeteren en ontwikkelen", zei hij na de 3-0 zege op FC Utrecht.

Niet alleen trainer Phillip Cocu is volop met hem bezig. ,,Ook andere trainers helpen me, zoals Ruud van Nistelrooij, Boudewijn Zenden en Luc Nilis. Het gaat er soms fel aan toe, ze doen er echt alles aan. We moeten beter worden met zijn allen, voetbal hoeft niet altijd gezellig te zijn. Ze hebben geprobeerd om me met ondersteuning van videobeelden en ook op het veld te laten zien wat er beter kan. Boudewijn Zenden doet dat ook veel met beelden. Daar heb ik veel voordeel van gehad en het helpt me. Ik probeer in mijn acties meer de weg naar het doel te vinden."

Cocu was na afloop vanzelfsprekend te spreken over de prachtige goal van Bergwijn. Na een sprint op volle snelheid had hij de rust en beheersing om het af te maken en PSV-FC Utrecht in het slot te gooien met zijn 3-0. ,,Het is voor een deel ook vertrouwen", zo gaf Couc aan. ,,Steven werkt in verschillende trainingsvormen voor de goal en dat het iets oplevert, stimuleert hem alleen maar."