Beroerde herstart voor PSV met remise in Venlo

PSV zoekt naar manier om Ricardo Rodríguez alsnog te kunnen inlijven

16 januari PSV is zeker nog niet van plan om de komst van Ricardo Rodríguez al op te geven. De club zoekt op dit moment samen met AC Milan nog altijd naar structuren om hem te kunnen betalen en probeert gas te geven. Met de Italianen komt de Eindhovense club er normaal gesproken wel uit en een huurtransactie voor de rest van dit seizoen is een van de opties. Of er meer in het vat zit, is nog niet te zeggen. PSV is daar wel toe bereid, maar ook hier geldt dat de salarisverplichtingen van de speler een belangrijk issue zijn.