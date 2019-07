Bezoek PSV-sterren zorgt voor gekte bij TSC in Oosterhout: ‘We verwachten vierduizend man’

Mark van Bommel, Hirving Lozano, Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Ibrahim Afellay. TSC maakt zich op voor een bijzondere avond. Vrijdag zal namelijk PSV, met alle ‘sterren’ in de gelederen, op bezoek komen in Oosterhout. Niet voor een onderlinge confrontatie met de kersverse tweedeklasser. Wel om het sportpark te verblijden met een oefenduel met het Griekse Aris Saloniki. Er komt veel bij kijken, om de topclub te mogen ontvangen.

TSC’er in hart en nieren Ernst-Jan van Langh is een van de initiatiefnemers van het duel aan de Warande. Van Langh organiseerde twee jaar geleden al een oefenwedstrijd van NAC in Oosterhout, maar heeft zich dit keer wat groters op zijn hals gehaald. ,,We organiseren nu een internationale wedstrijd voor PSV. Je haalt de top van Nederland binnen. Dat is toch net even een ander kaliber dan NAC.”

Quote We organise­ren nu een internatio­na­le wedstrijd voor PSV. Je haalt de top van Nederland binnen. Bij TSC is doorgedrongen wat PSV losmaakt.

Vol enthousiasme werd gereageerd op het binnenhalen van het duel van de topclub. ,,Afgelopen jaar werden de contacten al gelegd. Toen was het te kortdag. Acht weken geleden kregen we echter van PSV de boodschap dat het wel ging lukken. ‘Kunnen jullie een wedstrijd op jullie complex regelen?’, was de vraag. Euforie alom, natuurlijk.”

Geen avondje ‘pezen in de provincie’

Volledig scherm Ook Ibrahim Afellay en Mohammed Ihattaren zullen er vrijdagavond bij zijn. © BSR Agency Op dat moment is het oefenprogramma van PSV nog niet bekend. Van Langh heeft dan nog geen idee wat voor duel er gespeeld zal worden. ,,Totdat duidelijk werd dat PSV maar vier oefenwedstrijden ging spelen in de voorbereiding. Twee in Zwitserland, één in eigen stadion en één bij ‘ons’ op een amateurvoetbalcomplex. Daarna werd duidelijk dat PSV bewust koos voor een Griekse tegenstander, in aanloop naar de voorronde van de Champions League.”

PSV ziet de wedstrijd met Aris niet slechts als een avondje ‘pezen in de provincie’, maar gebruikt het als gedegen voorbereiding op het tweeluik met FC Basel, aldus Van Langh. ,,Ze komen met de volledige selectie: 25 spelers. Voor de fans is het echter de enige wedstrijd waar ze letterlijk aan het veld kunnen staan. Mede daarom verwachten we topdrukte. Drie-, misschien wel vierduizend gaan we verwelkomen.”

Mediagekte, graslengte en ijsblokjes

Buiten de reguliere toeschouwers maakt PSV meer los dan een gemiddelde club die het sportpark bezoekt. ,,Het is allemaal net wat omvangrijker. We hebben een VIP-deck voor genodigden ingericht. Plots melden zich daarnaast legio scouts die een plaats aan het veld willen. En er zijn bijvoorbeeld 23 Griekse journalisten. Dan komt de NOS nog met een cameraploeg, het Eindhovens Dagblad en PSV filmt zelf de wedstrijd nog.”

Quote Er zijn bijvoor­beeld 23 Griekse journalis­ten. Dan komt de NOS nog met een camera­ploeg, het Eindhovens Dagblad en PSV filmt zelf de wedstrijd nog. Mediagekte in Oosterhout door de komst van PSV

Dan zijn er nog de afspraken met en de voorwaarden van PSV. Van de lengte van het gras tot de ijsblokjes. ,,De grasmat moet een precieze lengte hebben. Dat wordt vrijdagmorgen nog op maat gemaakt en belijnd. Daarnaast vragen beide clubs om minstens twee kleedkamers. Ze komen tenslotte met volledige selecties. En dan zijn er nog wensen over bepaalde drankjes en moet er voldoende ijs aanwezig zijn.”

Daar houdt het niet op. ,,Ook zijn er nog andere zaken, zoals: wie mag er wél en niet in de kleedkamers? Of: hoe worden genodigden van de clubs ontvangen? En: wie is de arbiter van dienst? We hebben gerenommeerd arbiter Kevin Blom kunnen strikken.”

Handenvol vrijwilligers

Met enkel een handvol organisatoren is het voor TSC niet te regelen. Mede daarom heeft praktisch de hele club de handen uit de mouwen gestoken. ,,Woensdagavond hebben we een briefing gehad. Tachtig vrijwilligers staan paraat. Daarnaast krijgen we medewerking van de gemeente, die verkeersregelaars en een EHBO-post regelt. Ook zijn er twee artsen aanwezig. En dan neemt PSV nog eens vijftien stewards mee om de boel in goede banen te leiden.”

Volledig scherm Steven Bergwijn is vrijdagavond een van de internationals die in Oosterhout te zien zal zijn. © BSR Agency Behalve de vrijwilligers aan de zijlijn zijn er ook 25 dolgelukkige kinderen in Oosterhout. Zij mogen aan de hand van de spelers het veld betreden. ,,Die kids zijn nu al zenuwachtig. Die beleving, dat is uniek. Ze willen ook allemaal met de spelers op de foto.”

PSV als kers op de taart

Volledig scherm Pix4Profs-Ron Magielse Het verhoogde deel van de TSC-tribune op de achtergrond zal zich vrijdagavond tot VIP-deck formeren. © Pix4Profs-Ron Magielse Met de komst van PSV heeft TSC de absolute top van Nederland binnengehaald, merkte Van Langh al op. Het levert de organisator, maar ook de club TSC en zelfs het dorp Oosterhout een gevoel van trots op. ,,Als je ziet hoeveel vrijwilligers hier rondlopen, dan kan je allemaal maar dolgelukkig zijn. Vrijdag zullen we alles in goede banen leiden en er zal best wat stress zijn, maar de komst van PSV is als een kers op de taart.”

De opgewekte, maar gezond nerveuze Van Langh voegt er voor zijn mede-TSC’ers nog een boodschap aan toe. ,,En als het er allemaal op zit, wens ik iedereen een meer dan verdiende en fijne vakantie.”