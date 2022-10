Bij PSV is er geen hiërarchie bij de strafschoppen: ‘Ze mogen het samen uitvechten’

Érick Gutiérrez lovend over ‘belangrij­ke’ Luuk de Jong: ‘Hij geeft ons heel veel vertrouwen in het veld’

PSV-middenvelder Érick Gutiérrez kon de glimlach niet van zijn gezicht halen na afloop van de met 2-0 gewonnen wedstrijd op Arsenal. De Mexicaan was opnieuw van waarde voor de Eindhovenaren, al was er volgens ‘Guti’ zelf maar één echte man of the match: Luuk de Jong. ,,We hebben weer een echte nummer negen in het team.”

28 oktober