Bij PSV wordt tegen Arsenal het kaf van het koren gescheiden en groeit Xavi Simons almaar verder door

PSV dankt volwassen invallers en gaat dankzij het gif van Gakpo na 3.949 dagen langs Heerenveen

Eindelijk is het PSV gelukt om weer eens te winnen in Heerenveen. Na 3.949 dagen zonder competitiezege in het Abe Lenstra Stadion won de ploeg van Ruud van Nistelrooij, met 1-0. Dat was verdiend, zeker op basis van de tweede helft.

9 oktober