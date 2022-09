Bij PSV zijn er nog volop personele zorgen in aanloop naar Bodø/Glimt, beterschap gloort voor oktober

video PS­V-trai­ner Ruud van Nistel­rooij bekriti­seert de instelling van zijn spelers in Enschede: ‘Maar niemand had er geen zin in’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV was zaterdagavond in Enschede teleurgesteld over de nederlaag en vond dat PSV de 2-1 verliesbeurt aan zichzelf te wijten had. ,,Het verschil tussen de eerste en tweede helft was enorm. Daarom hebben wij verloren”, zei hij. ,,De jongens hebben goede karakters en over het algemeen de juiste instelling en intentie. Maar vandaag is het net een paar procent net niet scherp genoeg.”

4 september