Bijna 5.000 PSV-supporters zijn op weg naar Londen

De Jong stijgt in Nederland­se top 40 voor spitsen en gaat met goed gevoel richting ‘Spurs’

8:36 Luuk de Jong kwam eerder dit seizoen de Nederlandse top 40 voor spitsen binnen en steeg zaterdagavond nog een plekje door. Woensdag is het tien jaar geleden dat de Achterhoeker bij De Graafschap zijn debuut in het betaald voetbal maakte en inmiddels staat De Jong op plek 36 in de topschutterslijst van de eredivisie.