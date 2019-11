Binnenbrand PSV geblust, nu buiten nog

PSV gaat Van Bommel nu niet ontslaan, maar de tijd begint wel te dringen

11 november Strijdbaar sloot Mark van Bommel zondag zijn persconferentie in Tilburg af. De laatste vraag na Willem II-PSV was of de trainer van PSV een ‘Jaap Stammetje’ zou doen? Het is nog geen seconde in hem opgekomen, straalde hij uit. En hij sprak het ook uit. ,,Ik stap echt niet op.”