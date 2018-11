Bookmakers weten het bijna zeker: Messi scoort tegen PSV, ‘weinig kans voor Eindhovenaren’

PSV moet tegen Barça minimaal een punt pakken om nog op overwintering in de Europa League te kunnen hopen en zelfs bij winst is het afhankelijk van de resultaten van Tottenham Hotspur. Bookmakers hebben daar in ieder geval weinig vertrouwen in, bij Unibet krijg je 7,15 keer je inzet terug als je voorspelt dat PSV wint. Een gelijkspel levert 5,15 keer het ingelegde geld op. Wedkantoor Toto is iets positiever: per ingezette euro krijg je daar 6,45 euro terug bij winst van de Eindhovenaren. Bij een gelijkspel is dat 5,05 euro.