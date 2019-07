Broekie Robben werd bij PSV een wereldtopper

Als 18-jarig broekie stapt Arjen Robben in 2002 over van FC Groningen naar PSV. Het talent van de snelle vleugelspits werd niet alleen in Eindhoven opgemerkt, ook Ajax en Feyenoord toonden interesse. Maar Robben kiest voor een overstap naar Brabant, waar hij zich in twee seizoenen ontwikkelt van voetbaltalent tot sterspeler die de aandacht van internationale clubs op zich gevestigd ziet.

12 goals

Het eerste seizoen bij PSV is meteen een succes voor de Groninger. Hij speelt 33 van de 34 competitiewedstrijden, waarvan hij er 31 in de basis start. Topscorer Mateja Kežman is met zijn 35 goals niet te evenaren, maar Robben heeft met zijn twaalf doelpunten een belangrijk aandeel in het kampioenschap van PSV. Hij wordt uitgeroepen tot Nederlands Talent van het Jaar.

Waar het in de competitie een successeizoen was voor de Eindhovenaren, zijn ze in de Champions League al snel klaar. Wel weet Robben dan de internationale aandacht op zich gevestigd, door te scoren in de wedstrijd tegen Auxerre. Het maakt voor de Eindhovenaren uiteindelijk niet veel meer uit, Robben eindigt met PSV laatste in de groep met ook Arsenal en Borussia Dortmund.

Handelsmerk

Het ziet er na zijn eerste successeizoen bij PSV veelbelovend uit voor de jonge aanvaller. Naar binnen draaien en schieten met links, het wordt hét handelsmerk van de Groninger. Maar dat hij ook met rechts uitstekend uit de voeten kan, laat hij in 2004 zien in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Het is een van de mooiste doelpunten van Robben in Eindhovense dienst.

Maar dat seizoen gebeurt wat hem in de daaropvolgende jaren nog heel vaak gaat overkomen: hij raakt geblesseerd. Tegen Auxerre scheurt hij zijn hamstring en ligt er een aantal weken uit. Hij revalideert, maar tegen zijn oude club FC Groningen gaat het later in dat seizoen weer mis.