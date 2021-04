Buiten het veld vol gas bij PSV: president-commissaris Robert van der Wallen heeft grote plannen

Aissati wil naar Spanje, maar Nederland mag ook: ‘PSV zou gek zijn, maar ik ben gechar­meerd van RKC’

15 april Ismaïl Aissati (32) is terug in Utrecht. De tweevoudig Marokkaans international en oud-speler van Ajax en PSV houdt in afwachting van een nieuwe club zijn conditie op peil bij Elinkwijk. ,,Spanje trekt, maar RKC is ook prima.”