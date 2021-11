Carlos Vinícius helpt PSV als ‘lastpak’ en zet zijn tanden in het veroveren van de spitspositie

Een kwestie van smaak of is het toch gewoon kwaliteit? PSV-spits Carlos Vinícius dwong zaterdagmiddag respect af bij PSV-tegenstander Vitesse. ,,Een van de beste aanvallers in de hele eredivisie”, vertelde trainer Thomas Letsch vanuit zijn voetbalhart. De vervanger van Eran Zahavi was op het veld ontegenzeggelijk een lastpak en wist met zijn fysieke spel het nodige open te breken. Maar of het daarmee in ons land ook direct een topspits is?