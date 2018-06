Carolina gaat voor nieuwe uitdaging en laat 2-jarige PSV-aanbieding vooralsnog liggen

Carolina was de afgelopen jaren basisspeler bij Jong PSV, dat in 2017 als 4e en dit jaar als 5e eindigde in de eerste divisie. Hij kwam in 2015 van AZ naar PSV, maar kon de stap naar het eerste elftal niet zetten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dit hij een nieuwe club zal vinden, daar Carolina tot voor kort jeugdinternational (bij Oranje onder 20) was. Hij heeft onlangs interlands gespeeld voor Curaçao.