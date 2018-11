Charmeoffensief Van Bommel voor duel met Vitesse: ‘Mooi dat we weer thuis spelen’

De coach van PSV betrok vrijdagmiddag heel nadrukkelijk het publiek van PSV bij zijn voorbeschouwing op het duel met Vitesse van vandaag. ,,Schaam je kapot”, klonk het dinsdag in het Philips Stadion na de bekerzeperd tegen RKC. De bizarre uitglijder in eigen huis in een jaar vol hoogtepunten zorgde voor negatieve reacties en straalde op de coach en de reserves en invallers van PSV af. De tot nu toe bejubelde Van Bommel begreep de teleurstelling bij de achterban en reageerde professioneel. Voor PSV is het van groot belang dat de beginnende coach over incasseringsvermogen beschikt, professioneel blijft en niet wild om zich heen slaat na de eerste grote tegenslag. Het was een van de kwaliteiten van zijn voorganger Phillip Cocu, onder wiens leiding incidenten de laatste jaren zelden of nooit in crises omsloegen. Van Bommel ging gedeeltelijk voor en ook boven zijn groep staan en gaf gisteren aan dat hij verantwoordelijk is voor de opstelling tegen RKC.

De trainer kwam eveneens met een charme-offensief en had gezien dat dinsdag veel jonge en nieuwe fans de moeite hadden genomen om naar het Philips Stadion te komen. Dat PSV zich moest schamen? ,,Ik had het zelf waarschijnlijk ook gezongen, als ik op de tribune had gestaan. Het mooie is dat we tegen Vitesse alweer thuis spelen en de wisselwerking die wij met onze supporters hebben, moet in stand blijven. Dat verwacht ik van het publiek en de spelers. De fans hebben ons van minuut 1 tot 120 in alles gesteund. Wij hebben hen het niet terug gegeven. Het mooie is dat we een samenwerking met ze hebben. Het is dan wel geen officieel contract, maar toch zijn ze heel belangrijk voor ons.”

Echec

Onderwijl nam hij ook zijn verantwoordelijkheid voor het echec, dat aan de bekeraspiraties voor dit seizoen een einde maakt. Alles leek erop dat PSV het duel met 2-1 zou winnen, tot RKC op zijn PSV’s toesloeg in de extra tijd. In vijftien officiële en nationale wedstrijden in het Philips Stadion (alle competities) kreeg PSV dit jaar vier goals tegen, de penaltyreeks tegen Feyenoord uitgezonderd. Nu vielen er in een wedstrijd met verlenging drie, nota bene tegen een ploeg uit de eerste divisie. ,Ik heb de verantwoordelijkheid genomen om met dit elftal te spelen. Spijt heb ik niet, omdat ik er van tevoren goed over heb nagedacht”, stelde Van Bommel, die kort voor de wedstrijd tegen RKC nog verhalen over mogelijke roofbouw op zijn spelersgroep las. Hij wisselde in de eredivisie en Champions League vrijwel niets, waardoor het leek alsof in het moeizaam gewonnen duel met FC Groningen enkele spelers frisheid misten. Het opstellen van een nieuw elftal was weer het andere uiterste. Door een gebrek aan ritme en het ontbreken van chemie konden zij geen PSV-waardig niveau bereiken.