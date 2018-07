Cocu baalt van late comeback Feyenoord: 'Die kant moeten we nog leren'

Dankzij doelpunten van Eljif Elmas, Giuliano en Mathieu Valbuena ging Fenerbahçe na ruim een kwartier spelen riant aan de leiding, maar in de absolute slotfase kwam Feyenoord alsnog langszij door treffers van Steven Berghuis (2x) en Jens Toornstra. ,,De eerste zestig minuten hebben we heel goed gevoetbald", zegt Cocu op de website van Fenerbahçe. ,,Dat is het voetbal dat we aan onze fans willen laten zien. Over de laatste twintig minuten ben ik niet tevreden. Sommige spelers hadden last van vermoeidheid. Maar als je vermoeid bent, moet je tactisch slimmer zijn en wachten tot je tegenstander een fout maakt. Die kant van het spelletje moeten we nog leren."