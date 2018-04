Cocu laat zich door niemand opnaaien en ook niet door Erik ten Hag

Phillip Cocu doet tijdens een persconferentie nooit aan psychologische oorlogsvoering en hield het ook gisteren in aanloop naar de topper tegen Ajax zakelijk. De trainer van PSV liet zich niet verleiden tot een emotionele of impulsieve reactie na het statement van Ajax-trainer Erik ten Hag van vorige week. De Tukker gaf aan dat PSV 'sowieso' wel bang is voor Ajax. ,,Misschien wil hij er iets mee bereiken, maar wij richten ons gewoon op onszelf", zei de oefenmeester van PSV over de spierballentaal van zijn collega.

Pereiro

Hoe Cocu de Amsterdammers wil bestrijden, liet hij volledig in het midden. Hoe de in de perszaal aanwezige journalisten het ook probeerden, de trainer gaf geen kruimel van zijn plan weg. Negen spelers lijken zeker van hun plek, maar wie van het trio Gastón Pereiro, Bart Ramselaar of Steven Bergwijn in de basis staat, is afwachten. Voor alle opties valt iets te zeggen. Pereiro is een speler die elke wedstrijd kan openbreken en vooral in topduels een hoog niveau haalde. Bergwijn heeft de snelheid om Ajax achterin te verontrusten en Ramselaar zou met zijn loopvermogen op het middenveld van strategische waarde kunnen zijn. Vermoedelijk kiest de trainer voor de controle, die er met Ramselaar op papier meer is. Maar kan Cocu wel om Pereiro heen? Het moet een lastige keuze voor hem zijn, zeker gelet op het doelpuntrijke verleden in grote wedstrijden van de Uruguayaan.

De trainer gaf alleen antwoord op de vraag waarom hij af en toe niet speelt. ,,Dat hij niet altijd speelt komt ook omdat we andere goede spelers voor die plekken hebben. Daarin moeten we keuzes maken en dat zal zondag niet anders zijn", aldus de coach. ,,In trainingen is hij de afgelopen jaren gegroeid in bewustwording. Hij kan geweldig goed voetballen, maar is af en toe ook afwezig. Het is aan hem om daar balans in te vinden."