Cocu naar Fenerbahçe, Van Bommel nieuwe trainer PSV

Al meer dan een week geleden was uitgelekt dat Cocu druk in onderhandeling was met 'Fener'. Zijn vertrek kwam onverwacht, maar PSV was wel voorbereid en had Van Bommel in een eerder stadium al gevraagd om hoofdtrainer te worden. Op die vraag heeft hij ja gezegd. Over de invulling van de technische staf en de rol van bijvoorbeeld Ruud Brood doet PSV nog mededelingen. Ook over de rol van Bert van Marwijk is nog geen duidelijkheid gegeven.