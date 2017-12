Cocu: PSV wil direct een reactie geven

PSV wil na de sof in de Amsterdam Arena direct een goede reactie geven in Groningen. ,,Dat leeft in het team", aldus coach Phillip Cocu dinsdagmorgen op De Herdgang. PSV vertrekt dinsdagmiddag na de training in Eindhoven naar Noord-Nederland.

Op Jürgen Locadia, die zes tot acht weken is uitgeschakeld, en derde keeper Luuk Koopmans na is de selectie fit. ,,Jürgen is een belangrijke schakel in ons team en wij zullen dit moeten opvangen. Wat dat betreft geen excuses. Ik vind het vooral persoonlijk voor hem heel vervelend. Vorig jaar heeft Jürgen ook een blessure gehad. Hij is daarvan sterk teruggekomen, is belangrijk voor het team en maakte een heel goede indruk. Het is een moeilijk moment om nu geblesseerd te raken als er veel wedstrijden aankomen. Iemand anders zal zijn rol moeten overpakken."

Reactie

PSV moet zich niet gek laten maken, aldus de coach. Of dat moeilijk is? ,,Nee, omdat er heel snel weer een duel voor de deur staat. Soms is dat lekker. Het is een tijd geleden dat we verloren en nu gebeurt dat ook tegen een directe concurrent. Morgen is er direct de mogelijkheid om een reactie te geven en dat leeft in het team. We hebben aantal dingen niet goed gedaan tegen Ajax en dat is ook gezegd na de wedstrijd. We lopen er niet voor weg."

Analyseren