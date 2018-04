Cocu te spreken over ontwikkeling van aanvallende talenten Jong PSV

De kans lijkt groot dat hij kiest voor Gastón Pereiro, die in eerdere topduels al vaker liet zien met scherp te kunnen schieten. Mogelijk is ook Donyell Malen een optie voor de trainer, al dan niet voor een invalbeurt. Hij is een 19-jarige Jong PSV'er die zich dit seizoen in de eerste divisie goed heeft laten zien. Met Albert Gudmundsson heeft Cocu overigens ook nog een mogelijke vervanger in huis. De IJslander kan in kleine ruimtes goed uit de voeten, heeft doorgaans weinig kansen nodig en was eerder dit seizoen bijvoorbeeld al belangrijk voor PSV 1 in het uitduel met Heracles Almelo, waar hij een assist op Luuk de Jong gaf.