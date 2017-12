Cocu wil niet meer dat PSV'ers zich in balbezit verstoppen

Positiespel

Het positiespel van PSV leek in Amsterdam bij vlagen nergens op. Te vaak was de bal na een paar seconden alweer uit de ploeg of buiten de lijnen, ook omdat het aantal aanspeelpunten te beperkt was. Cocu: ,,Bij Ajax was iedereen continu in beweging en als zij de bal hadden waren er continu opties. Wij hadden dat niet. Als je twee, drie spelers hebt die liever niet de bal hebben, maakt dat het gemakkelijk voor de tegenstander om je onder druk te zetten. Het kan de spanning zijn geweest, maar wij moeten er inmiddels aan gewend zijn om dit soort duels te spelen. We hebben vaak genoeg bewezen dat we wel kansen kunnen creëren en dat hangt ook af van de manier waarop je in balbezit begint. Daarmee kun je de voorste spelers in stelling brengen. De uitvoering was niet goed en dan maakt het niet uit of je nu strijdplan A, B of C hebt."