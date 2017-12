Cocu zag tactisch plan verzanden en lost met De Jong problemen op

Cocu: ,,We dachten met hem in de ploeg voor veel positiewisselingen te kunnen zorgen, ook omdat we rekenden op een Sparta met vijf verdedigers. Dat bleek ook het geval en we begonnen niet onaardig. Na een tijdje waren er weinig positiewisselingen meer en werd het van onze kant te statisch."

Het besluit om Luuk de Jong in het team te brengen, kwam niet onverwacht. De trainer van PSV had veel complimenten voor de voormalige aanvoerder van de club, die de 1-0 aantekende en daarmee de door PSV gekoesterde punten over de streep trok. ,,We weten allemaal hoe Luuk in elkaar zit. Hij wil altijd belangrijk zijn voor de ploeg en zich in dienst van het team stellen. Ik ben blij voor hem dat hij vandaag de goal maakt."