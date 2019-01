Cody Gakpo wacht op zijn kansen bij PSV: ‘We zijn goed bezig nu’

De 19-jarige Eindhovense aanvaller maakte bij PSV al zijn debuut in de eredivisie, het bekertoernooi en de Champions League en is nu topscorer van Jong PSV, dat uitkomt in de eerste divisie. Een competitie waar hij over te spreken is. ,,Je went iets sneller aan het grote mannen-voetbal”, zo geeft hij net als veel andere talenten aan. ,,Het gaat bijvoorbeeld om spelen voor veel publiek en het zijn wedstrijden die op tv komen. Ik kon en kan me tijdens wedstrijden altijd trouwens al goed afsluiten voor erg veel geluid. Dat we met Jong PSV door de deelname in de eerste divisie op een aantal punten sneller ervaring opdoen, is denk ik wel waar.”

Gakpo groeide op in Stratum en heeft het talent niet van een vreemde. Zijn uit Togo afkomstige vader Johnny schopte het tot het beloftenelftal van het Afrikaanse land en speelde aan het eind van de jaren tachtig nog een tijdje in het tweede elftal van PSV. ,,Ik kijk met hem weleens filmpjes van vroeger, ook om ervan te leren. Beelden van Pele en Maradonna bijvoorbeeld, geweldig vind ik dat. Historie is belangrijk. Ik vind het leuk om te zien hoe het voetbal zich in de loop der jaren ontwikkeld. Mijn broer zegt me altijd dat ik veel kan leren van de manier van spelen van Thierry Henry.”

Ingespeeld

Die oudere broer, Sidney Gakpo (25), is actief bij UDI’19 in Uden en koos na een periode bij FC Eindhoven voor zijn maatschappelijke carrière. Cody Gakpo is al twaalf jaar PSV’er, waar hij bij de jeugdopleiding zijn havo-diploma haalde en van waaruit hij vorig jaar doorstootte naar het eerste elftal. De kansen in de A-ploeg zijn vooralsnog schaars en Gakpo is niet het type dat van de daken schreeuwt dat hij per se moet spelen. ,,Natuurlijk wil ik het wel, maar op dit moment begrijp ik mijn rol. Als er een kans komt, ga ik er volledig voor om die te grijpen. Momenteel zitten Steven Bergwijn en Hirving Lozano als basisspelers bij PSV en voor het team is het goed dat zij blijven. We zijn goed bezig nu, op elkaar ingespeeld en iedereen weet wat er van hem wordt verwacht. Als we de afspraken na blijven komen, denk ik dat we ook na de winterstop heel veel wedstrijden gaan winnen.” Het teambelang staat bij Gakpo dus voorop. ,,Op dit moment moet ik op trainingen en bij Jong PSV laten zien wat ik kan. Wat ik wil, is bij PSV blijven en mijn kans afwachten en die pakken als het zover is”, zei hij gisteren in Doha. De aanvaller maakte in het eerste elftal al minuten in het bekertoernooi, de eredivisie en de Champions League. ,,Mijn doel is om zoveel mogelijk minuten in PSV 1 te maken.”