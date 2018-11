Complimenten van Engelse kranten over PSV-verdediging, Spurs ‘onsamenhangend en kwetsbaar’

Na de openingsgoal van Luuk de Jong in de eerste minuut, kwam PSV af en toe opnieuw door de verdediging heen. ‘Spurs zag er onsamenhangend en kwetsbaar uit’, valt te lezen in The Sun . ‘Grote namen als Deli Alli, Christian Eriksen en Heung-Min Son lieten zich niet zien.’

Complimenten

Toen Tottenham Hotspur eenmaal druk begon te zetten, was het voor PSV vooral tegenhouden. De verdediging krijgt hiervoor grote complimenten uit Engeland. ‘Opnieuw was doelman Jeroen Zoet een toonbeeld van verzet’, aldus The Guardian . The Sun noemde verdedigers Daniel Schwaab en Nick Viergever ‘voortreffelijk’. Dat geldt ook voor Denzel Dumfries. ‘PSV hield stand, stond goed en was vastberaden.’

Over het spel van de Engelsen waren de kranten niet heel tevreden, maar de uitslag was volgens The Guardian wel terecht. ‘Het was niet meer dan Spurs had verdiend.’ Het vertrouwen in het behalen van de knock-out fase van het miljoenenbal blijft er in Engeland nog door de winst op PSV, maar niet bij iedereen. ,,Het is onwaarschijnlijk", vindt The Daily Mail. ,,Maar misschien zorgen de twee late goals tegen PSV voor een soort miraculeuze ontsnapping.”