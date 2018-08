Creativiteit gezocht: PSV heeft nog een beetje extra nodig

Met Marco van Ginkel had PSV de afgelopen anderhalf jaar een ware penaltytijger aan boord. Tien keer aanleggen, tien keer kassa. In een heel seizoen kan zo'n repeterend kunstje vanaf elf meter zomaar goed zijn voor een handvol punten of meer.

Zonder de revaliderende aanvoerder van vorig seizoen ging het zaterdagavond bij PSV mis vanaf de strafschopstip, waar drie van de acht penaltynemers na negentig doelpuntloze minuten misten. Tegen Feyenoord bleken de volgens het ABBA-systeem genomen pingels bepalend in de strijd om de eerste prijs van het seizoen. Terwijl het PSV-publiek zich al opmaakte voor een bescheiden feestje, moest José Angeliño nog even aan de bak. Een man die gezegend is met een uitstekende traptechniek, maar bij het nemen van een penalty (net als Jorrit Hendrix en Pablo Rosario) bezweek onder de spanning.

Zijn curieuze misser op het moment dat PSV de twaalfde Johan Cruijff Schaal kon binnenhalen, was het breekpunt in een weinig verheffende topper. PSV miste voor de penaltyserie creativiteit op het middenveld en acteerde op een paar kansrijke momenten te slordig en gehaast. Daardoor konden de spelers voor de bal amper in stelling worden gebracht en bleef het in de reguliere speeltijd 0-0. PSV had ook pech dat een mannelijke goal van Luuk de Jong werd afgekeurd, in een situatie waar niet al te veel aan de hand leek.

De intenties van trainer Mark van Bommel kwamen onvoldoende uit de verf, doordat Feyenoord Gastón Pereiro vastzette en de andere middenvelders aan de bal zelden het verschil wisten te maken. Eenmaal zette Jorrit Hendrix wel prachtig Hirving Lozano vrij voor de goal, maar het ingevallen troetelkind van PSV kwam niet tot scoren. Van Bommel wilde hem na nog maar tien dagen training na het WK nog niet belasten via een basisplek.

Extra impuls

PSV is achter de schermen al maanden bezig om de middelste linie van een extra impuls te voorzien. Topkandidaat is de Mexicaan Érick Gutiérrez, die ook bij de WK-selectie van zijn land zat. Hij wil zelf niets liever dan zo snel mogelijk zijn boeltje pakken en naar Eindhoven verhuizen. PSV komt er met Gutiérrez wel uit, maar zijn club Pachuca CF houdt vooralsnog vast aan een forse vraagprijs van tussen de 10 en 15 miljoen euro. In Eindhoven leeft de gedachte dat daar de komende weken nog wel wat miljoenen af gaan, als de klok richting de transferdeadline van 31 augustus schuift.

Gebeurt dat niet, dan schakelt de club door naar alternatieven. Ondertussen wil PSV ook nog de 26-jarige Trent Sainsbury aan de selectie toevoegen, die meerwaarde kan hebben bij een vertrek van Nicolas Isimat-Mirin. Het Turkse Besiktas heeft zich onlangs bij de zaakwaarnemer van de Fransman gemeld en heeft interesse om hem over te nemen.