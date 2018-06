Cruciale WK- en PSV-weken voor Albert Gudmundsson, stilist tussen mannen van stavast

Dat Albert Gudmundsson bij momenten kan schitteren, heeft hij de afgelopen jaren bij Jong PSV volop bewezen. Ook in het eerste elftal van PSV liet de jonge IJslandse WK-ganger in Eindhovense dienst al een paar veelbelovende dingen zien, met als voorlopig hoogtepunt een belangrijke assist op Luuk de Jong in het uitduel met Heracles.

Vrijdag wordt hij 21 en zaterdag kan de aanvaller met IJsland debuteren op het WK. Binnen en buiten het veld is het een cruciale zomer voor hem. In Reykjavik en omstreken wordt de blonde PSV'er beschouwd als 'coming man' en houdt hij de naam van een beroemde voetbalfamilie hoog. Elf letters die hem ongetwijfeld kracht geven, maar ook zorgen voor een mega-verwachtingspatroon. De genen spreken niet bepaald in zijn nadeel.

Gummi Ben

Papa Gudmundur Benediktsson (43, ook wel 'Gummi Ben' genoemd) is een voetbalgekke tv-commentator en kan eveneens bogen op een respectabele carrière, met twee handen vol interlands. Mama Kristbjörg Helga schopte het tot de nationale damesploeg en ging het rustiger aandoen na de geboorte van Albert. De opa van zijn moeder, ook gezegend met de naam Albert, is in IJsland een legende. In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw maakte hij furore als voetballer, bij onder meer Glasgow Rangers en AC Milan. Na zijn carrière liet hij zich maatschappelijk gelden en schopte hij het als politicus bijna tot presidentiële rangen. Gudmundsson wist onder meer een meerjarig dienstverband als minister van Financiën in IJsland op zijn curriculum vitae. In 1994, drie jaar voor de geboorte van zijn gelijknamige achterkleinzoon, verruilde de vroegere balvirtuoos en het latere orakel het aardse voor het hemelse.

Genealogie

Het stukje genealogie bewijst eens te meer dat Gudmundsson in eigen land te maken heeft met de nodige druk. De naamgenoot van IJslands eerste echte voetbalprof heeft daar ogenschijnlijk weinig problemen mee. Niet voor niks gaat Gudmundsson mee naar het WK en in een oefeninterland met Indonesië kon hij eerder dit jaar al een hattrick laten noteren.

Hij heeft alles in zich om in de toekomst een vedette te worden tussen de zo goed georganiseerde IJslandse vechtjassen, zo is de heersende gedachte in zijn geboorteland. Een stilist tussen mannen van stavast, die zich als team uitstekend kunnen organiseren en menig groot voetballand de afgelopen jaren een optater gaven.

Bij PSV was er meer dan rozengeur, want Gudmundsson overtuigde nog niet tijdens zijn (spaarzame) basisoptredens in de ploeg van Phillip Cocu, die hem lang op zijn debuut liet wachten. Een matig tweede halfjaar in 2016 heeft Gudmundsson in Eindhoven lang achtervolgd. Hij bakte er bij Jong PSV niet veel van, maar nam revanche. Op zichzelf en ook op iedereen die aan hem twijfelde. In 2017 werd hij de grote man bij Jong PSV, waar hij alles wat voor zijn voeten kwam binnen schoot.

Grote clubs in de eerste divisie werden gek van zijn acties en vooral goals. Vanaf de flanken was hij met zijn snelheid en finesse een plaag voor de tegenstander. Samen met Oleksandr Zinchenko vormde Gudmundsson in de slotfase van seizoen 2016-2017 een tandem in de eerste divisie en daarbij was maar één conclusie gerechtvaardigd. Ze waren aan de bal al veel en veel te goed voor dat niveau. Wat een fantastische spelers, zag je de tegenstanders op het tweede niveau van Nederland vaak denken en ze spraken het na afloop ook uit. Voor de toeschouwers was het genieten geblazen als Zinchenko de rappe Gudmundsson weer eens met een steekbal wist te vinden.

De IJslander was nauwelijks van de bal te krijgen en zijn rendement was onwaarschijnlijk hoog. Kansen in PSV-1 bleven uit, ondanks een mat seizoen van het eerste elftal.

Kansen

Ook in het afgelopen kampioensseizoen brak Gudmundsson nog niet echt door in PSV 1 en liet hij bij Jong PSV zien dat hij het niveau van de eerste divisie is ontgroeid. Veel kansen kreeg hij met twee basisplekken in PSV 1 opnieuw niet. Het is ook de vraag of hij op een post-kampioenschapsduel (bij ADO) en een door PSV lankmoedig afgewerkt bekerduel (bij FC Volendam) mag worden afgerekend. In invalbeurten liet hij wel zien het niveau aan te kunnen.

Datgene wat Gudmundsson zo bijzonder maakt, liet hij uitgerekend tijdens ADO-PSV, waarin hij aan de aftrap stond, niet zien. Een opgelegde kans, die hij bij Jong PSV met twee handen in de lucht en nog vier keer met de ogen knipperen zou hebben benut, liet de goalgetter van de eerste divisie liggen. Juist hier had Gudmundsson zijn kans moeten zien te grijpen, want zoveel mogelijkheden kreeg en krijgt hij met de huidige bezetting in Eindhoven niet.

Cocu maakte zich de afgelopen jaren sterk voor #teamBergwijn en het moet gezegd dat Bergwijn dat vertrouwen zeker niet heeft beschaamd. De aanvaller kende een uitstekende tweede seizoenshelft en hield Gudmundsson dus uit de basis. Met Pereiro, Lozano, de aanstormende jongeren Malen, Gakpo en Mauro Júnior nog aan boord in Eindhoven, is duidelijk dat het bij PSV dringen geblazen is. De uitdaging voor Gudmundsson is groot.

Creativiteit

Wat maakt hem bijzonder? In kleine ruimtes kan hij van grote waarde zijn, omdat Gudmundsson de creativiteit heeft om iets te forceren. In een tegen een-situaties voor de goal is hij normaal gesproken een zekerheidje. Technisch is hij zeer begaafd. Iets wat hij volgens de overlevering van zijn overgrootvader erfde. Gudmundsson is in het spel zonder bal nog kwetsbaar en beseft dat zelf ook. Het omschakelen en de hulp bij het organiseren en meeverdedigen als team blijven voor hem aandachtspunten, hoewel hij daar onder Cocu wel volop mee aan de slag is gegaan. Hij moet fysiek misschien iets sterker worden en nog fitter, zonder dat het ten koste gaat van zijn rendement en grote vermogen in balbezit. De trainer heeft vertrouwen in hem, maar het ongeduld van Gudmundsson is ook begrijpelijk. Sam Lammers wordt verhuurd, maar wat moet PSV met de IJslander?

Slavia Praag?

Het contract van Gudmundsson loopt nog tot medio 2019, dus over iets meer dan een jaar is hij transfervrij. Zonder contractverlenging mogen clubs in januari al met hem gaan praten. Er is interesse uit binnen- en buitenland, maar nog niets is concreet. Ook Slavia Praag (nog) bood niet, al volgt die club hem wil. Gudmundsson moet meer gaan spelen en met de huidige bezetting in Eindhoven zal dat niet altijd meevallen. Ziet PSV hem als een volwaardig alternatief bij bijvoorbeeld een transfer van Steven Bergwijn? Vragen waarop Gudmundsson zelf ook graag antwoord wil. Hij zit in een spagaat. Enerzijds wil hij assertief en zelfbewust voor zijn kansen opkomen en die kansen ook krijgen, anderzijds wil hij ook het teambelang niet schaden en niet overkomen als een zeikerdje dat elke keer jengelt om meer speeltijd.

Kansen dwing je af met de voeten, beseft Gudmundsson zich terdege, al lijkt hij zich soms harder dan anderen te moeten bewijzen. Dat komt deels voort uit de slechte periode in het tweede halfjaar van 2016 en omdat hij het beperkte aantal kansen in PSV 1 nog niet heeft gegrepen.

Posteren

Bij het WK kan hij zich opnieuw in de kijker spelen, als Gudmundsson aan bod komt. Hij heeft veel in zijn mars, maar of hij en het PSV onder leiding van Cocu matchen is nog altijd de vraag. Waar zou de coach hem willen posteren, is een belangrijke vraag. Is het een nummer 10 of toch een buitenspeler? Voor een middenvelder lijkt hij defensief kwetsbaar, ook kijkend naar de manier van spelen van PSV in de afgelopen jaren. Aanvallend kan hij van grote waarde zijn, bijvoorbeeld in thuisduels waarin de tegenstander van PSV zich ingraaft.