Dante Rigo speelt bijna bij PSV sinds hij zelf zijn voetbalshirt aan kon

Zijn vader stond aan de kant en bekeek de middagtraining met de grote mannen (ze waren er niet allemaal) trots, maar ook ingetogen. Met zijn rechterbeen maakte het piepjonge Belgische talent uit Tremelo, zoals bijna altijd, indruk. Op dat moment speelde hij al bijna een half leven bij PSV, waar hij zowat actief is sinds hij zelf een voetbalshirt aantrok (vanaf zijn achtste). Rigo verhuisde als prille tiener naar Nederland, waar hij 'gastouders' kreeg en grote delen van de week onderdeel was van het gezin van PSV-materiaalman Marcel Hover. Op school en als voetballer kon hij vanuit Valkenswaard tot wasdom komen. Hij slaagde voor zijn HAVO-opleiding en doorliep snel alle jeugdelftallen, waar Rigo vanaf elke positie op het middenveld bijna altijd de voetballende motor was.

Analisten

Alleen Jeroen Zoet en Jorrit Hendrix zijn nog langer aan de club verbonden dan de jonge Rigo. Meerdere analisten zorgden de afgelopen jaren voor een torenhoog verwachtingspatroon. Onder anderen voormalig PSV-trainer en analist Aad de Mos, frequent en gewaardeerd bezoeker bij jeugdduels van PSV, voorspelde hem een grote toekomst. Rigo veroverde bij jeugdduels veel voetbalharten door zijn soms magistrale passes en prachtige vrije trappen. Hij 'ziet' het spel al extreem vroeg, klonk het overal. Het talent nam de complimenten in ontvangst, maar werd er ogenschijnlijk niet al te warm of koud van.

Door de stap van Jong PSV naar de toenmalige Jupiler League zou het debuut in de eerste divisie rond zijn zeventiende plaatsvinden. In Leeuwarden maakte hij precies twee jaar en een week geleden zijn eerste meters tussen mannen van de gestampte pot. Vanzelf ging dat niet: Rigo had behoorlijk wat tijd nodig om zijn stempel te kunnen drukken en oogde in het begin fysiek soms nog niet opgewassen tegen de knoesten op het tweede niveau. Gaandeweg wist hij ook in 'de Juup' de volgende stap te zetten en een klein jaar later was er het debuut in de eredivisie. De laatste horde voor de doorbraak, zoals zo vaak de lastigste. Zelf bleef hij uiterst kalm en bescheiden en hij past goed bij de cultuur op trainingscomplex De Herdgang. Rigo is nooit een jongen geweest van bijvoorbeeld grote woorden op sociale media of veel uiterlijk vertoon.

Trendbreuk

De vraag was deze transferperiode of Rigo al een prominente rol zou gaan opeisen bij PSV. Dit seizoen leek hij (weer) de keuze te moeten gaan maken tussen veel spelen bij Jong PSV en trainen bij PSV 1 of misschien wel een verhuurperiode om elders ervaring op te doen en 'man' te worden. Vorige week werd duidelijk dat Mark van Bommel andere plannen met hem heeft. Rigo kreeg bijna een half uur speeltijd in een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, die nog niet beslist was. Een trendbreuk met de voorgaande jaren. Van Bommel koos bij zijn wissel duidelijk voor een andere hiërarchie en liet zien dat er voor talenten kansen liggen bij PSV. Gisteren herhaalde hij dat, door de 19-jarige Rigo, Donyell Malen en Mauro Júnior in te brengen in plaats van wat meer ervaren spelers.

Vanaf nu gaat er pas echt veel veranderen voor Rigo, na zijn winnende goal tegen Fortuna Sittard. Het grote publiek leerde het jonge talent zaterdag pas echt kennen. Hij ligt nog vast bij PSV tot midden volgend jaar, met een optie voor een seizoen. Het zal onder deze omstandigheden niet lang meer duren voordat alle partijen elkaar voor een langere periode gaan vinden.