De bijzondere band van André van Gerven met PSV en FC Twente: ‘Heb jij zo hoog gespeeld, opa?’

Wie een tevreden reserve wil spreken, moet in het betaald voetbal doorgaans met een lampje zoeken. André van Gerven was in de jaren 70 een grote uitzondering bij PSV. ,,Ik mocht achter Jan van Beveren tweede doelman zijn in het Philips Stadion en was daar echt dolgelukkig mee”, zegt de 67-jarige oud-keeper in Budel-Schoot over zijn periode in Eindhoven. ,,Wat een geweldenaar was Jan. Destijds misschien wel de beste keeper van de wereld, maar dat is nu natuurlijk moeilijk meer te bewijzen. Ik vond het een enorme eer dat ik zijn vervanger mocht zijn en met zo’n imposante verschijning mocht werken. Na mijn tijd bij PSV heb ik mede dankzij alle ervaringen met hem een mooie carrière op kunnen bouwen. Ik ben Jan uit het oog verloren toen hij naar Amerika vertrok en was verdrietig toen ik hoorde dat hij behoorlijk jong is gestorven. Onze Lieve Heer houdt geen rekening met reputaties.”